Легендарный рефери Маккартни: Чендлер докатился до уровня Тони Фергюсона

Легендарный рефери MMA «Большой» Джон Маккартни прокомментировал поражение бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Майкла Чендлера в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 309 и завершился победой Оливейры единогласным решением.

«По правде говоря, я считаю, что Майкл Чендлер докатился до уровня Тони Фергюсона. Кого он сейчас может побить в UFC? В последнем бою он выглядел медленно. Вы не можете быть медленным в лёгком весе. Его переборол парень из джиу-джитсу», — сказал Маккарти на своём YouTube-канале.

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Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: