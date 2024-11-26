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Хамзат Чимаев назвал топ-5 бойцов UFC из СНГ

Хамзат Чимаев назвал топ-5 бойцов UFC из СНГ
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев назвал пять лучших бойцов организации из СНГ.

«В первую очередь — Ислам Махачев. Он сейчас номер один в рейтинге P4P. Кто в UFC из СНГ? Я не всех знаю, там много ребят. Шавкат Рахмонов… Сейчас он будет драться за пояс. Шарабутдин Магомедов — новый хороший ударник, становится звездой. Конечно, Пётр Ян — бывший чемпион. Арман Царукян», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Adam Zubayraev.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев оценил победу Петра Яна над бразильским экс-чемпионом Дейвисоном Фигейреду.

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