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Пэдди Пимблетт объяснил, почему сильно толстеет после боёв

Пэдди Пимблетт объяснил, почему сильно толстеет после боёв
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Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт объяснил, почему набирает большой вес после своих выступлений.

«Сейчас я вернулся к своему обычному весу. После недели боя я набираю до 95 кг. Всё дело в том, что вы истощаете своё тело, и оно начинает всё удерживать. Я заставлял его голодать в течение недели, чтобы уложиться в вес. И затем оно начинает всё удерживать.

Как только принимаюсь есть солёное, тело задерживает воду. Вот почему я выгляжу раздутым и толстым. Всё от того, что я перебарщиваю, по правде говоря», — сказал Пимблетт в подкасте StillTalkingShow.

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