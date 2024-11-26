Пэдди Пимблетт объяснил, почему сильно толстеет после боёв

Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт объяснил, почему набирает большой вес после своих выступлений.

«Сейчас я вернулся к своему обычному весу. После недели боя я набираю до 95 кг. Всё дело в том, что вы истощаете своё тело, и оно начинает всё удерживать. Я заставлял его голодать в течение недели, чтобы уложиться в вес. И затем оно начинает всё удерживать.

Как только принимаюсь есть солёное, тело задерживает воду. Вот почему я выгляжу раздутым и толстым. Всё от того, что я перебарщиваю, по правде говоря», — сказал Пимблетт в подкасте StillTalkingShow.

Пимблетт побил рекорд по поеданию куриных крылышек: