Чухаджян — о поединке Тайсон — Пол: слава богу, Майка не нокаутировали

28-летний украинский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категориях, Карен Чухаджян высказался про бой американского спортивного блогера Джейка Пола и легендарного атлета Майка Тайсона.

«Сам бой не смотрел. Но у меня нет к Полу такого отношения… Ну, типа «клоун» и всё такое. Наоборот. Красавчик. Занимается популяризацией. Думаю, много молодёжи смотрит на него. Возможно, некоторые пойдут заниматься боксом. Но именно в этом бою я не видел никакой интриги. Потому что, блин, Тайсону куча (в оригинале используется нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата») лет. Сколько там? Где-то под 60? И если он уже в 2005 году не показывал того уровня, который у него был в 80-х и 90-х, то чего от него можно было ожидать в 2024 году?

Просто слава богу, что его не нокаутировали. Что он отдышал, отбоксировал. Уважение ему за это. Но не надо больше. С одногодкой, возможно, есть смысл боксировать. А Пол просто молодой и здоровый. Это очень опасно. Думаю, что для него лучше бы уже понемногу сбавлять темп. Заниматься физкультурой чисто для себя. Ведь он всё-таки легенда. И все хотят, чтобы легенда был живой-здоровый», — приводит слова Чухаджяна vRINGe.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).