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Тренер Сен-Пьера — о возможном бое Джонса и Аспиналла: Том — величайший тяжеловес

Тренер Сен-Пьера — о возможном бое Джонса и Аспиналла: Том — величайший тяжеловес
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Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высказался о возможном бое чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса и обладателя временного титула Тома Аспиналла.

«Я не думаю, что Джон Джонс будет драться с Аспиналлом. Однажды я полагал, что Джонс выйдет и сможет выиграть. Но теперь я просмотрел бои Тома и думаю, что это тот человек, который сумеет победить Джона. И не просто победить, а уничтожить его.

В тяжёлом весе это будет опасный бой. Но Джон не сумасшедший. Хотя ему придётся драться с Аспиналлом или уйти на пенсию. Но не уверен, что кто-то вообще сможет продержаться с Аспиналлом больше двух раундов — никто в мире не способен на это. Но стоит признать тот факт, что Том — самый опасный и сильный парень в мире в супертяжёлом весе, и не знаю, сможет ли кто-нибудь его победить.

Многие говорят, что Миочич — величайший тяжеловес всех времён. Нет, это не так. Он был величайшим тяжеловесом всех времён. Затем Нганну сверг его с трона, и Нганну оказался величайшим тяжеловесом всех времён. Сейчас я думаю, неофициально, что Том Аспиналл — величайший тяжеловес всех времён», — приводит Захаби издание NNAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым бойцом UFC американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Таким образом, англичанин успешно провёл защиту временного титула UFC.

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