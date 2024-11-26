Тренер Яна рассказал о тактике Петра в поединке с Фигейреду

Кайрат Нурмангбетов, тренер российского бойца и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Петра Яна, рассказал об ошибках Петра в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

— Во время работы в углу вы часто говорили: «Двигайся как кошечка». Это заготовка?

— Двигаться как тигр, если вам удобно. Задача была не стоять на прямых ногах, быть грамотным, раскачивать, быть грамотным в движении, раскачивать вправо-влево. Быть пластичным. Суть этого посыла — не стоять на прямых ногах, чтобы не пропустить тейкдаун навстречу, двигаться мягко.

— Петр не ожидал, что Фигередо так быстро сделает проход в ноги.

— Первый тейкдаун был с неудобной позиции, у него был хороший захват. Пётр допустил небольшую ошибку, что поставил ножки фронтально. Фигейреду сделал классный перевод, но Пётр отработал очень круто — когда смог развернуться и сверху с гарда поработать, забрать концовку раунда.

— Петр постоянно работал в левше, нога в ногу, чётко отслеживал движения ног Фигейреду. Это была защита колена?

— Мы видели предыдущие бои, что Фигейреду наносит удары в область колена по бедру, максимально хочет нейтрализовать мобильность своего оппонента. Тренерским штабом было принято решение часто менять стойки, чтобы запутать оппонента. Пётр провёл больше семи-восьми минут в левше, для Фигейреду это стало большим сюрпризом. Только к шестой-седьмой минуте он начал адаптироваться, бить по корпусу ногой и даже донёс один раз хороший кик в корпус.

Поединок Ян — Фигейреду прошёл 23 ноября в Макао. Российский спортсмен одержал победу единогласным судейским решением.

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020-м завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.