«Он раздавит Алекса». Захаби — о желании Джона Джонса сразиться с Перейрой

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, прокомментировал желание действующего чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса сразиться с обладателем пояса в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Джон собирается драться с Перейрой… я не думаю, что UFC даст ему этот поединок с Алексом. Уверен, что в UFC не хотят, чтобы Джон Джонс победил Алекса Перейру — уверен, Джон бы это сделал. Он раздавит Перейру», — приводит слова Захаби издание MMAJunkie.

Ранее известный тренер высказался по поводу возможного поединка между Джоном Джонсом и обладателем временного титула в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.