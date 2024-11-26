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«Он раздавит Алекса». Захаби — о желании Джона Джонса сразиться с Перейрой

«Он раздавит Алекса». Захаби — о желании Джона Джонса сразиться с Перейрой
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Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, прокомментировал желание действующего чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса сразиться с обладателем пояса в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Джон собирается драться с Перейрой… я не думаю, что UFC даст ему этот поединок с Алексом. Уверен, что в UFC не хотят, чтобы Джон Джонс победил Алекса Перейру — уверен, Джон бы это сделал. Он раздавит Перейру», — приводит слова Захаби издание MMAJunkie.

Ранее известный тренер высказался по поводу возможного поединка между Джоном Джонсом и обладателем временного титула в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

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