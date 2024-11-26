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О'Мэлли — о легчайшем весе: Двалишвили — серьёзная проблема развития дивизиона

О'Мэлли — о легчайшем весе: Двалишвили — серьёзная проблема развития дивизиона
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли раскритиковал действующего обладателя пояса — грузинского атлета Мераба Двалишвили — во время подкаста на YouTube-канале Suga Sean O'Malley.

О'Мэлли: Умар [Нурмагомедов] хочет сразиться с Мерабом в январе. Пётр [Ян] хочет драться с ним в марте. Я хочу драться с Мерабом в апреле… Двалишвили говорит, что хочет драться с Петром. До этого он хотел драться со мной.

Тренер Шона Тим Уэлч: Подумайте, насколько захватывающим и ярким был бы этот дивизион, если бы Мераб не был его частью.

О'Мэлли: Это не неуважение. Этот парень действительно хорош в том, чтобы занимать такие позиции и выдерживать бой. Но, блин, [без него] дивизион зажёгся. Но этот чувак — серьёзная проблема.

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