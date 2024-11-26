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Экс-чемпион UFC рассказал об эмоциях от увиденного жестокого нокаута в Макао

Экс-чемпион UFC рассказал об эмоциях от увиденного жестокого нокаута в Макао
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг рассказал о своих эмоциях перед интервью с победительницей боя в Макао в женском минимальном дивизионе UFC Мин Ши после её триумфа мощным нокаутом над соотечественницей Сяоцань Фэн.

«Ноги застыли и не хотели идти… вы знаете, каково это, когда тебе надо зайти в октагон, чтобы взять интервью у победителя, а человек, которого нокаутировали, всё ещё лежит на настиле. И это продолжалось около 20 минут, а мы должны продолжать и заполнять эфир, и всё такое.

Я там, разговариваю с охраной, а врачи в панике, они кричат ​​и кричат, потому что у них проходит там не так уж много турниров UFC, и это был худший нокаут, который я когда-либо видел. Она совершенно не реагировала, а потом принесли носилки, а она всё ещё была без сознания, её пришлось уносить. Чувак, это был один из страшных эпизодов в карьере. Я действительно начинал волноваться», — приводит слова Биспинга MMA News.

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