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Стали известны следующий соперник и дата поединка Саида Нурмагомедова

Стали известны следующий соперник и дата поединка Саида Нурмагомедова
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32-летний российский боец смешанных единоборств, представитель легчайшей весовой категории Саид Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок с 28-летним бразильским атлетом Винисиусом Оливейрой.

Бой между россиянином и представителем Южной Америки пройдёт 1 февраля 2025 года на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Это будет второй ивент промоушена, который проводится в этой стране. Одним из поединков в карде станет бой Сергея Павловича и суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Саид свой последний бой проводил в октябре 2023 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Муина Гафурова. Всего же в активе 32-летнего бойца 21 проведённый бой, и в 18 из них он одержал победы (10 — досрочно) при всего трёх поражениях.

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