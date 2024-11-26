Макгрегор больше не является лицом виски, который создал сам

36-летний ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе, первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор более не является лицом бренда виски Proper Twelve, который создам сам, из-за решения суда признать Конора виновным в изнасиловании.

«В воскресенье Ирландская сеть по борьбе с изнасилованием (RCNI) призвала ирландских ритейлеров прекратить продажу стаутов и виски Макгрегора после решения присяжных в Высоком суде. Клиона Саидлеар, исполнительный директор RCNI, заявила, что компаниям, зарабатывающим на его алкоголе и других продуктах, необходимо задуматься, хотят ли они присоединиться к мужчине, которого гражданские присяжные признали виновным в сексуальном насилии над женщиной.

В понедельник Саидлеар заявила, что не получила ответа от розничных продавцов по этому вопросу. Кроме того, Дублинский кризисный центр по борьбе с изнасилованиями сообщил, что после решения суда в пятницу количество звонков на национальную линию помощи за выходные увеличилось почти вдвое, а число звонящих впервые выросло на 50 процентов.

Позже компания, купившая бренд виски Конора, заявила о том, что прекратит использовать его «имя и изображение» на продукции», — говорится в статье The Irish Times.