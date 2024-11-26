Тренер Джонса — о желании Костлявого сразиться с Перейрой: идеальное сочетание стилей

Брэндон Гибсон, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса, объяснил, почему поединок Костлявого с владельцем титула в полутяжёлом весе Алексом Перейрой вышел бы хорошим.

«Я думаю, что это было бы отличное стилистическое сочетание. У Перейры в руках и ударах ногами такой динамит. Невероятное давление, чемпионский менталитет и возможность увидеть, чего он достиг и какая полоса его успехов — это то, что заставляет нас пойти и попытаться выяснить и решить эту головоломку.

Джон способен предложить так много инструментов в бою… я думаю, что это очень сложно для другой команды, и группы тренеров попытаются разгадать загадку и найти, что может причинить неудобства и проблемы Джону Джонсу», — приводит слова Гибсона MMA News.