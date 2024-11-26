Названа дата возможного реванша Бетербиев — Бивол

Боксёрский матч-реванш между двумя россиянами — абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и бывшим обладателем мирового чемпионства в этом же весе Дмитрием Биволом — может состояться 22 февраля на крупном празднике бокса The Riyadh Season в Саудовской Аравии, который организует председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэль.

«Источники рассказали о подготовке к шоу The Riyadh Season, в том числе — о защите бесспорного чемпионства в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым в немедленном матче-реванше против Дмитрия Бивола», — сказал Рафаэль в колонке на своём сайте.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории полутяжёлого дивизиона владельцем сразу шести титулов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).