Уиттакер — о сломанной челюсти в бою с Чимаевым: без зубов моя жизнь намного лучше

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал о последствиях своей тяжёлой травмы челюсти в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«У меня всегда были плохие нижние зубы, потому что у меня их не было уже около 10 лет. Итак, в них всегда били, потому что они нестабильны — не являются полноценной челюстью; их примерно половина… Но их немного сдвинули, когда я дрался с Дрикусом [Дю Плесси]. Потом, когда я дрался с Икрамом [Алискеровым], у меня были множественные инфекции. Пришлось пролечить четыре корневых канала.

Я ни разу не мог откусить яблоко с 19 лет. [Мои зубы] всегда были плохими, и мне следовало заняться ими гораздо раньше. Их уже нет, они мне не нужны, без них моя жизнь намного лучше. Забавный факт: когда врачи удалили зубы, то обнаружили у меня на челюсти огромную кисту и думают, что именно оттуда могла попасть инфекция в зубы, так что всё происходит не просто так», — приводит слова Уиттакера издание MMA News.

Напомним, поединок Чимаев — Уиттакер прошёл 26 октября на турнире UFC 308. Хамзат победил болевым приёмом в первом раунде, сломав Уиттакеру челюсть.