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Дюбуа проведёт защиту титула 22 февраля на The Riyadh Season — источник

Дюбуа проведёт защиту титула 22 февраля на The Riyadh Season — источник
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа будет защищать свой титул в поединке с 32-летним экс-чемпионом из Новой Зеландии Джозефом Паркером 22 февраля 2025 года на крупном празднике бокса The Riyadh Season в Саудовской Аравии, который организует председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэль.

«В рамках карда на The Riyadh Season запланированы пять высококлассных боёв с равными выплатами, в разной степени подготовленных, хедлайнером которых станет обладатель титула IBF в супертяжёлом весе Дэниэль Дюбуа — он проведёт свою вторую защиту против временного обладателя титула WBO Джозефа Паркера, сообщили многочисленные источники, знакомые с планами», — написал Рафаэль в колонке на своём сайте.

Дюбуа в сентябре в Лондоне (Великобритания) нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула.

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