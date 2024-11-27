Дюбуа проведёт защиту титула 22 февраля на The Riyadh Season — источник

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа будет защищать свой титул в поединке с 32-летним экс-чемпионом из Новой Зеландии Джозефом Паркером 22 февраля 2025 года на крупном празднике бокса The Riyadh Season в Саудовской Аравии, который организует председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэль.

«В рамках карда на The Riyadh Season запланированы пять высококлассных боёв с равными выплатами, в разной степени подготовленных, хедлайнером которых станет обладатель титула IBF в супертяжёлом весе Дэниэль Дюбуа — он проведёт свою вторую защиту против временного обладателя титула WBO Джозефа Паркера, сообщили многочисленные источники, знакомые с планами», — написал Рафаэль в колонке на своём сайте.

Дюбуа в сентябре в Лондоне (Великобритания) нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула.