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IBF определит претендента на титул Дюбуа, назначены бойцы — Sky Sports

IBF определит претендента на титул Дюбуа, назначены бойцы — Sky Sports
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Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала поединок за звание обязательного претендента на титул в супертяжёлом весе, сообщает Sky Sports.

Изначально первую строчку рейтинга должны были оспорить конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) и немец Агит Кабайел, однако последний ответил отказом. Также отказался от боя и китаец Чжан Чжилэй. Теперь, как ожидается, соперником Баколе станет нигериец Эфе Аджагба (20-1, 14 KO).

Аджагбе 30 лет. Нигериец выступает на профессиональном ринге с 2017 года и единственное поражение потерпел от кубинца Фрэнка Санчеса.

Баколе в своём последнем бою, состоявшемся в августе, нокаутировал непобеждённого американца Джареда Андерсона.

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