Пётр Ян вернулся в Екатеринбург после победы над Фигейреду

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян вернулся в Екатеринбург после своего поединка с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.
Напомним, бой Яна и Фигейреду возглавил UFC Fight Night 248, состоявшийся 23 ноября в Макао (Китай), и завершился победой россиянина единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.
Фото: RCC
Фото: RCC
Победа над Фигейреду стала для 31-летнего Яна второй после серии из трёх поражений от Алджамейна Стерлинга, Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили.
Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Яна над Фигейреду.
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