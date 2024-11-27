Пётр Ян вернулся в Екатеринбург после победы над Фигейреду

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян вернулся в Екатеринбург после своего поединка с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Напомним, бой Яна и Фигейреду возглавил UFC Fight Night 248, состоявшийся 23 ноября в Макао (Китай), и завершился победой россиянина единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Фото: RCC

Фото: RCC

Победа над Фигейреду стала для 31-летнего Яна второй после серии из трёх поражений от Алджамейна Стерлинга, Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Яна над Фигейреду.

Материалы по теме Камил Гаджиев оценил победу Петра Яна над Фигейреду

Петра Яна встречает толпа одноклубников и фанатов