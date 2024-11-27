Муслим Салихов дал прогноз на реванш Токов — Шлеменко

Российский боец UFC Муслим Салихов высказался о предстоящем реванше соотечественников Александра Шлеменко и Анатолия Токова, который состоится 14 декабря на турнире RCC 21.

«Я думаю, что Анатолий Токов — фаворит. Он сейчас на ходу. Шлеменко… я не люблю говорить «в возрасте», потому что я сам возрастной. Думаю, что Токов сейчас в более лучшей форме, и думаю, что он победит в этом бою!» — сказал Муслим в интервью телеканалу UDAR.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2018 года на Bellator 208 и завершился победой Токова единогласным судейским решением.

В своём последнем бою на ACA 174 в апреле Токов победил единогласным решением соотечественника Шарафа Давлатмуродова. Шлеменко в июне на SFC 10 победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Миллендера.