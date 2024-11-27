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«Я был очень напуган». Джон Джонс назвал экс-чемпиона UFC, с которым боялся драться

«Я был очень напуган». Джон Джонс назвал экс-чемпиона UFC, с которым боялся драться
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал бойца, перед поединком с которым испытывал психологические проблемы.

«Я боялся других бойцов раньше. Когда я дрался с Рэмпейджем Джексоном, я был очень напуган. Он снился мне несколько раз перед боем. И это напугало меня. Мне пришлось перевернуть свою голову, чтобы выйти в клетку. И когда я вышел, то великолепно выступил», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

Ранее Джонс дал прогноз на предстоящий поединок экс-чемпионов UFC Иржи Прохазки и Джамала Хилла.

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