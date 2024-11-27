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Рафаэль Физиев назвал предпочтительного соперника для возвращения

Рафаэль Физиев назвал предпочтительного соперника для возвращения
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Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев назвал предпочтительного соперника для возвращения после травмы колена, полученной в поединке с поляком Матеушем Гамротом в сентябре 2023 года.

«После моего поражения от Гамрота, после операции, я поговорил со своим менеджером и сказал ему: «Послушай, я хочу реванш, хочу подраться с этим парнем. Мне нужен реванш». Я по-прежнему хочу подраться с элитным борцом и испытать себя. Если этот бой состоится, это будет идеально для меня», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Рафаэлю Физиеву 31 год. Боец дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету шесть побед и три поражения.

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