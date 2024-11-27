Гражданская жена Макгрегора отреагировала на признание ирландца виновным в изнасиловании

Ди Девлин, гражданская жена экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и мать четверых его детей, прокомментировала решение суда, признавшего ирландца виновным в деле об изнасиловании за 2018 год.

«Мой мужчина и я создали прекрасную жизнь вместе. Я люблю его, верю ему и верю в него! Улыбающиеся лица и счастливые сердца наших четверых прекрасных детей являются доказательством того, какой он мужчина и какие мы.

Никто не имеет права комментировать наши отношения. Мы доверяем друг другу и любим. Никто и никогда этого не изменит. Наша семья сильна!» — написала Девлин в социальных сетях.