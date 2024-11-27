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Физиев высказался о переходе Макса Холлоуэя в лёгкий вес

Физиев высказался о переходе Макса Холлоуэя в лёгкий вес
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Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался о переходе в дивизион бывшего чемпиона организации в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американца Макса Холлоуэя.

«Макс – легенда, мужик. Конечно, нам нужны такие парни в дивизионе. Он привнесёт зрелище. И неважно, кто дерётся с Максом, поединок в любом случае получится хорошим. Он делает бой», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем поединке, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Макс Холлоуэй проиграл нокаутом действующему чемпиону в полулёгком весе грузину Илии Топурии.

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