Физиев: Топурия заслуживает хайпа вокруг него

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался о действующем чемпионе организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузине Илии Топурии.

«Раньше я считал, что этот парень слишком много болтает. Но после двух его последних боёв… Он заслуживает хайпа вокруг себя, и он подтверждает свои слова в клетке», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.