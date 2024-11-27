Джон Джонс объяснил, почему не дерётся на коротком уведомлении

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, почему не дерётся на коротком уведомлении.

«Почему бойцы не смотрят записи боёв? Я не знаю, порой это тревожит, делает ситуацию более ощутимой. Некоторые предпочитают сосредотачиваться исключительно на работе в зале. Мне нравится смотреть записи.

В старшей школе я вообще не учился, когда я проходил тесты, это превращалось в лотерею. Я пытался вспомнить слова учителя… Но во взрослой жизни я хотел контроля, и обучение — способ добиться его. И очень много изучал своих соперников. Вот почему я не дерусь на коротком уведомлении», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Nina Drama.