Райан Гарсия назвал четырёх желаемых соперников — среди них экс-чемпион UFC

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия (24-1, 20 KO) назвал четырёх желаемых соперников в подкасте Ариэля Хельвани.

По словам Гарсии, он намерен провести два реванша с соотечественниками Джервонтой Дэвисом и Девином Хейни, а также сразиться с видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Шоном О’Мэлли.

Напомним, бой Гарсии и Дэвиса состоялся в апреле 2023 года и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

В апреле 2024 года Гарсия сразился с непобеждённым Хейни и одолел его раздельным решением судей, однако результат боя был отменён из-за его положительного допинг-теста.

Материалы по теме Райан Гарсия: проведу показательный бой в Японии и пойду за Джейком Полом для дяди Тайсона

Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке