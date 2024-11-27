Фьюри показал спарринг-партнёра из Казахстана перед реваншем с Усиком

Известный обозреватель Майкл Бенсон опубликовал фото из тренировочного лагеря двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO), готовящегося к реваншу с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO).

Спарринг-партнёром Фьюри, помогающим ему в подготовке, стал казахстанский ветеран Жан Кособуцкий (38-6, 21 KO).

Фото: из личного архива Майкла Бенсона

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся в 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме «Мои реванши заканчиваются одинаково». Фьюри опубликовал фото перед боем с Усиком

Усик и Фьюри — история бокса. И вот почему