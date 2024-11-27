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Рафаэль Физиев оценил шансы Царукяна в реванше с Махачевым

Рафаэль Физиев оценил шансы Царукяна в реванше с Махачевым
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Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался об ожидаемом титульном реванше между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Я всегда говорил, что в этом бою всё 60 на 40 в пользу Армана. Но Ислам улучшил свой стиль, прибавил в стойке, а его борьба находится на другом уровне. Он очень прибавил в стойке. Два боя назад я считал, что этот парень не так уж и хорош, но сейчас он стал намного лучше. Сейчас для меня всё 50 на 50», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Первый боя Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

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