Роберт Уиттакер сказал, кто должен стать следующим соперником дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер считает, что Хамзат Чимаев должен стать следующим претендентом на титул, принадлежащий южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Хамзат должен быть следующим претендентом на титул. Пусть подерётся с Дрикусом [дю Плесси]. Мне кажется, что ожидание своей очереди не должно вознаграждаться. Хотя это не мне решать», – заявил Уиттакер в подкасте MMArcade.

Напомним, на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Чимаев победил Уиттакера болевым приёмом в первом раунде. Дю Плесси на UFC 298 в феврале одолел раздельным решением американца Шона Стрикленда.