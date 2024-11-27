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«Спустись на землю». Иржи Прохазка раскритиковал Анкалаева

«Спустись на землю». Иржи Прохазка раскритиковал Анкалаева
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем поединке с американцем Джамалом Хиллом, а также раскритиковал российского претендента Магомеда Анкалаева.

«Не могу дождаться своего следующего боя. Джамал, не говори о моих выступлениях, бойцовском IQ и остальном, потому что в последнем бою ты ничего не показал. Это правда. То же касается и Анкалаева, в последних трёх боях ты ничего не показал. Поэтому спустись на землю. Увидимся в январе, я иду за победой», — сказал Прохазка в социальных сетях.

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Поединок Прохазки и Хилла состоится 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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