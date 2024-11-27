Американский тренер — об Усике: украинский бокс — фантастика, он знает, что делает в ринге

Известный американский тренер Андре Розье высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Нужно ли Фьюри набрать вес? Я не знаю… Знаю, что ему нужно сосредоточиться, потому что по Усику тяжело попасть. Он двигается, контролирует происходящее в ринге, и он делает это всю карьеру. Украинский бокс – это фантастика, он понимает, что он делает в ринге. Если Фьюри сможет противопоставить этому что угодно, габариты, передвижение, то мы увидим повторение первого боя. Даже может быть нокаут», — сказал Розье в интервью на YouTube-канале Seconds Out.