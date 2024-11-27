Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский тренер — об Усике: украинский бокс — фантастика, он знает, что делает в ринге

Американский тренер — об Усике: украинский бокс — фантастика, он знает, что делает в ринге
Комментарии

Известный американский тренер Андре Розье высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Нужно ли Фьюри набрать вес? Я не знаю… Знаю, что ему нужно сосредоточиться, потому что по Усику тяжело попасть. Он двигается, контролирует происходящее в ринге, и он делает это всю карьеру. Украинский бокс – это фантастика, он понимает, что он делает в ринге. Если Фьюри сможет противопоставить этому что угодно, габариты, передвижение, то мы увидим повторение первого боя. Даже может быть нокаут», — сказал Розье в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Материалы по теме
«Мои реванши заканчиваются одинаково». Фьюри опубликовал фото перед боем с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android