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Глава WBC назвал желаемого соперника для победителя реванша Усик — Фьюри

Глава WBC назвал желаемого соперника для победителя реванша Усик — Фьюри
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал желаемого соперника для победителя реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы не промоутеры, поэтому не можем рекламировать бои, но WBC всегда поддерживал объединительные поединки, особенно если на кону стоит звание абсолютного чемпиона. Мне бы хотелось увидеть Дюбуа с победителем реванша Усик — Фьюри. Это был бы сенсационный бой», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

В своём последнем бою Дюбуа в сентябре в Лондоне (Великобритания) нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула IBF.

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