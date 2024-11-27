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Александр Емельяненко высказался про свою нацию

Александр Емельяненко высказался про свою нацию
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Скандально известный российский ветеран ММА Александр Емельяненко высказался по поводу своей нации.

«Мы такая нация, что сначала нам немножко страшно, а потом нам становится пофигу. А когда нам пофигу, то всем вокруг становится страшно», — сказал Емельяненко в опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Емельяненко свой последний официальный бой проводил в ноябре 2021 года, где проиграл удушающим приёмом бразильцу Марсио Сантосу, после чего выступал исключительно в выставочных боях по поп-ММА.

На счету Александра 38 проведённых боёв, и в 28 из них он одержал победы (при девяти поражениях и одной ничьей).

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