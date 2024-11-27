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Давид Аванесян вернётся на ринг в декабре, а затем получит большой бой в 2025 году

Давид Аванесян вернётся на ринг в декабре, а затем получит большой бой в 2025 году
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Чемпион Европы среди профессионалов в полусреднем весе Давид Аванесян планирует вернуться на ринг 20 декабря в Великобритании на одном из боксёрских шоу. Об этом сообщает его менеджер Нил Марш.

«Несмотря на то что Давид готов драться с кем угодно, люди продолжают отказывать ему. Мы собираемся устроить ему бой в декабре, чтобы закрыть поражение, и, надеюсь, мы сможем предоставить ему ещё одну большую возможность в 2025 году. Мы делали это раньше и сделаем это снова.

Мы надеемся привлечь некоторых из самых известных имён Великобритании. Я бы с удовольствием увидел его бой с победителем поединка между Льюисом Крокером и Пэдди Донованом, но сомневаюсь, что они примут это предложение, кто бы из них ни выиграл.

Если Джошу Тейлору нужен хороший соперник для возвращения – мы на другом конце телефона. Если Гарлем Юбенк хочет настоящего соперника, чтобы дать Channel 5 качественное шоу, мы здесь. Мы по-прежнему заинтересованы в поединке с Конором Бенном. Вариантов очень много, поэтому в 2025 году Давид получит ещё один большой шанс», — приводит слова Марша Boxing Scene.

Напомним, последний бой Аванесяна состоялся в июле 2024 года, где он досрочно проиграл американскому чемпиону мира по версии IBF Джарону Эннису.

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