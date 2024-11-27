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Тимур Хизриев — Брендан Лафнейн: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Тимур Хизриев — Брендан Лафнейн: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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29 ноября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоится крупный турнир по смешанным единоборствам PFL 10, в рамках которого встретятся бойцы с разных уголков нашей планеты. Особое внимание будет приковано к главному событию вечера – бою между россиянином Тимуром Хизриевым и англичанином Бренданом Лафнейном.

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29-летний Хизриев начал своё выступление в 2024 году и уже трижды выступал на турнирах под эгидой PFL. Россиянин оказался сильнее Бретта Джонса, Энрике Барсолы и Габриэля Браги. На счету Тимура 17 профессиональных выступлений. В каждом из своих боёв он одержал победу, имея рекорд 17-0-0.

Бой между Хизриевым и Лафнейном пройдёт в полулёгкой весовой категории. Предварительно поединок начнётся 29 ноября в 23:55 мск.

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