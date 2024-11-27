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Баходир Джалолов проведёт следующий бой 6 февраля в Канаде

Баходир Джалолов проведёт следующий бой 6 февраля в Канаде
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Двукратный олимпийский чемпион, а также непобеждённый узбекский нокаутёр тяжёлого дивизиона Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) возвращается на ринг 6 февраля в Канаде, где выступит впервые после завоевания второго олимпийского золота в Париже. Соперником Джалолова в этом 10-раундовом бою станет крепкий француз Давид Спилмонт (16-8-1, 11 КО).

«Я очень рад следующей главе своей профессиональной карьеры. Теперь, когда я представлял свою страну на Олимпиаде 2024 года, в 2025 году я планирую продолжить свой путь к становлению чемпионом в тяжёлом весе. И для меня этот путь возобновится 6 февраля в Монреале», — приводит слова Джалолова Boxing Scene.

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