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Мануэль Чарр и Кубрат Пулев проведут титульный бой 7 декабря в Болгарии

Мануэль Чарр и Кубрат Пулев проведут титульный бой 7 декабря в Болгарии
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Обладатель «обычного» титула WBA в супертяжёлом весе, 40-летний сириец с немецким гражданством Мануэль Чарр проведёт защиту своего пояса в бою против экс-претендента на титул чемпиона мира 43-летнего болгарина Кубрата Пулева. Их поединок состоится 7 декабря на «Арене София» в Болгарии, а трансляцию покажут на DAZN. Об этом сообщает Boxing Scene.

Чарр имеет рекорд в 34 победы (20 нокаутом) при четырёх поражениях. За последние семь лет он провёл всего три поединка. Его последняя победа была над Нури Сефери в Гамбурге в декабре 2022 года, где он нокаутировал его во втором раунде.

Послужной список Пулева состоит из 31 победы (14 нокаутом) при трёх поражениях. Сейчас Пулев занимает седьмое место в рейтинге WBA. Свой последний бой он провёл в марте 2024 года, где победил украинца Игоря Шевадзуцкого.

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