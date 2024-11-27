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Магомед Анкалаев резко отреагировал на слова Иржи Прохазки

Магомед Анкалаев резко отреагировал на слова Иржи Прохазки
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Ведущий российский полутяжеловес UFC, Магомед Анкалаев, высказался по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе Джамалом Хиллом и ещё одним бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой, ответив на комментарий Прохазки.

«Почему ты вздумал говорить обо мне? В двух из трех твоих последних поединках ты отправился спать. Алекс отправил тебя спать, но теперь я отправлю Алекса спать, и я верю, что Джамал Хилл тоже уложить тебя спать. Твое новое имя – сонный Иржи. Сосредоточься на своем поединке!», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что бой между Прохазкой и Хиллом состоится 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

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