Магомед Анкалаев резко отреагировал на слова Иржи Прохазки

Ведущий российский полутяжеловес UFC, Магомед Анкалаев, высказался по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе Джамалом Хиллом и ещё одним бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой, ответив на комментарий Прохазки.

«Почему ты вздумал говорить обо мне? В двух из трех твоих последних поединках ты отправился спать. Алекс отправил тебя спать, но теперь я отправлю Алекса спать, и я верю, что Джамал Хилл тоже уложить тебя спать. Твое новое имя – сонный Иржи. Сосредоточься на своем поединке!», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что бой между Прохазкой и Хиллом состоится 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.