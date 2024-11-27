Хосе Валенсуэла проведёт защиту титула в андеркарде Джервонты Дэвиса

Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Хосе Валенсуэла проведёт защиту своего титула в поединке против экс-претендента на титул чемпиона мира Гэри Антуана Рассела 1 марта в Хьюстоне (США) в андеркарде мегафайта между чемпионом WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем такого же титула во втором полулёгком дивизионе Ламонтом Роучем.

Валенсуэла завоевал свой титул в августе 2024 года, неожиданно для многих победив раздельным решением судей Исаака Круса. И предстоящий бой станет для него первой защитой пояса. Всего на его счету 14 побед (9 нокаутом) при всего двух поражениях.