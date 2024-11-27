Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хосе Валенсуэла проведёт защиту титула в андеркарде Джервонты Дэвиса

Хосе Валенсуэла проведёт защиту титула в андеркарде Джервонты Дэвиса
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Хосе Валенсуэла проведёт защиту своего титула в поединке против экс-претендента на титул чемпиона мира Гэри Антуана Рассела 1 марта в Хьюстоне (США) в андеркарде мегафайта между чемпионом WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем такого же титула во втором полулёгком дивизионе Ламонтом Роучем.

Валенсуэла завоевал свой титул в августе 2024 года, неожиданно для многих победив раздельным решением судей Исаака Круса. И предстоящий бой станет для него первой защитой пояса. Всего на его счету 14 побед (9 нокаутом) при всего двух поражениях.

Материалы по теме
Райан Гарсия назвал четырёх желаемых соперников — среди них экс-чемпион UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android