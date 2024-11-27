Тренер Артура Бетербиева рассказал о травме, которая помешала ему в первом бою с Биволом

Тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева Нурипаша Талибов рассказал о травме чемпиона, с которой он выступил в первом бою против экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола в октябре 2024 года в Саудовской Аравии.

«Беда была в том, что Артур не был готов к этому бою. У него была операция, и нога не зажила. Раньше, когда мы готовились, мы очень много ходили по горам, бегали, а тут он эту работу заменил велосипедом. Моё мнение, что Артур чуть боялся, что может не выдержать дистанцию, потому что знал, что не совсем готов. Если бы он был здоров, он был бы в два раза сильнее.

Как мне Артур сказал, возраст — это только цифры. Он хорошо выглядит для своего возраста, он получает огромное удовольствие от своей работы, он кайфует. Если бы этого не было, он бы не боксировал. У Артура горят глаза, ему нравится тяжёлая работа, это самое главное», — приводит слова Талибова портал Оdds.

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.