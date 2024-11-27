Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Израильские зрители судятся с Netflix из-за проблем с трансляцией боя Тайсон — Пол

Израильские зрители судятся с Netflix из-за проблем с трансляцией боя Тайсон — Пол
Комментарии

Израильские зрители подали судебный иск в сторону стриминговой платформы Netflix из-за проблем с трансляцией поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Коллективный иск был подан на сумму в 10 млн шекелей, что эквивалентно $ 2,75 млн. В заявлении говорится, что подписчики оплачивали $ 15 за месячную подписку, но во время боя Тайсон — Пол трансляция этого поединка не работала.

Напомним, 15 ноября в Арлингтоне (США) состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.

Материалы по теме
Компания, организовавшая бой Тайсон — Пол, опровергла информацию о постановке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android