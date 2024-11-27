Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Чисора и Отто Валлин проведут бой 8 февраля в Манчестере

Дерек Чисора и Отто Валлин проведут бой 8 февраля в Манчестере
Комментарии

Шведский тяжеловес Отто Валлин заменил американца Джарелла Миллера в качестве соперника Дерека Чисоры на вечере бокса, который пройдёт 8 февраля в Манчестере.

«Это бой тяжеловесов, который, как я ожидаю, будет иметь большой успех. Очевидно, что Дерек не нуждается в представлении и полностью заслуживает такого показательного события на великолепной сцене против первоклассного соперника», — сказал промоутер этого вечера бокса, глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен.

Напомним, Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где победил единогласным решением судей своего соотечественника Джо Джойса.

Материалы по теме
Определён список возможных соперников Даниэля Дюбуа в случае отказа Джошуа от реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android