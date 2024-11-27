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Ренье де Риддер проведёт бой с Кевином Холландом на UFC 311

Ренье де Риддер проведёт бой с Кевином Холландом на UFC 311
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Бывший чемпион лиги ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддер свой следующий бой в UFC проведёт 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, где ему будет противостоять Кевин Холланд. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, что Ренье де Риддер в начале ноября 2024 года успешно дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 247 в Лас-Вегасе, победив американца Джеральда Мершарта удушающим приёмом в третьем раунде.

Что касается Кевина Холланда, то он в июне 2024 года вернулся в средний дивизион, и победил там удушающим приёмом в первом раунде Михала Олексийчука, но затем в октябре этого же года проиграл техническим нокаутом Роману Долидзе, отказавшись продолжать бой после первого раунда.

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