Лига ACA анонсировала первый турнир в 2025 году

Первый турнир Лиги АСА в 2025 году пройдёт 8 февраля в Краснодаре. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев на своей официальной странице в социальных сетях.

Главным событием турнира ACA 183 станет бой за титул чемпиона ACA в полусреднем весе между российскими бойцами Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым, где также определится и победитель Гран-при полусредневесов лиги.

Послужной список Туменова состоит из 24 побед и пяти поражений, в то время как Вагаев имеет за своими плечами 23 победы при четырёх поражениях.

Туменов выходит на этот бой на серии из восьми побед, а Вагаев – на серии из двух победных боёв.