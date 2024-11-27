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Лига ACA анонсировала первый турнир в 2025 году

Лига ACA анонсировала первый турнир в 2025 году
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Первый турнир Лиги АСА в 2025 году пройдёт 8 февраля в Краснодаре. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев на своей официальной странице в социальных сетях.

Главным событием турнира ACA 183 станет бой за титул чемпиона ACA в полусреднем весе между российскими бойцами Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым, где также определится и победитель Гран-при полусредневесов лиги.

Послужной список Туменова состоит из 24 побед и пяти поражений, в то время как Вагаев имеет за своими плечами 23 победы при четырёх поражениях.

Туменов выходит на этот бой на серии из восьми побед, а Вагаев – на серии из двух победных боёв.

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