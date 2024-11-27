Матеуш Гамрот согласился на реванш с Рафаэлем Физиевым

Польский легковес UFC Матеуш Гамрот согласен провести второй бой против казахстанского бойца Рафаэля Физиева.

«Мне нравится твоё отношение к делу – никаких лёгких боёв. Пятираундовый реванш с тобой – звучит отлично», — написал Гамрот на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в сентябре 2023 года Физиев потерпел поражение от Гамрота техническим нокаутом во втором раунде из-за травмы ноги, которую он получил в процессе поединка.

На счету 31-летнего Физиева 12 побед и три поражения. 33-летний Гамрот имеет за своими плечами 28 проведённых боёв (24 победы, три поражения и один бой признан несостоявшимся).