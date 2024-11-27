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Кори Сэндхаген поздравил Петра Яна с победой, но всё ещё хочет поквитаться за поражение

Кори Сэндхаген поздравил Петра Яна с победой, но всё ещё хочет поквитаться за поражение
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Американский боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген поздравил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с победой над бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцем Дейвисоном Фигейреду, и надеется получить реванш с ним.

«Это был действительно интересный бой. Ян выглядел потрясающе, если честно. Я как бы предполагал, что бой пройдет так, как он прошел, просто потому, что Фигги более хаотичный боец. Ян — более хладнокровный, техничный парень, у которого всегда есть чёткий план на бой. Очень надеюсь, что мы ещё раз встретимся с Яном в дальнейшем», — сказал Сэндхаген на своём YouTube-канале.

Напомним, что Ян победил Фигейреду единогласным решением судей в главном событии турнира UFC Fight Night 248, который проходил 23 ноября в Макао (Китай).

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