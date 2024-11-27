Бывший чемпион мира сравнил Александра Усика с Бернардом Хопкинсом

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Дюк Маккензи сравнил действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с легендарным чемпионом прошлых лет Бернардом Хопкинсом.

«Усик теперь знает, что может потрясти Фьюри. Его уверенность теперь будет намного выше. Усик напоминает мне супертяжёлую версию Бернарда Хопкинса. Он ест, спит и живёт боксом. Меня не удивляет, что после боя он делает какие-то сумасшедшие кроссы или возвращается сразу же в зал, потому что он очень хорошо следит за своим телом», — сказал Маккензи на YouTube-канале TalkSport Boxing.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.