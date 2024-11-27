Джарон Эннис и Вирджил Ортис проведут бой 22 февраля в Саудовской Аравии

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис и действующий обладатель временного пояса WBC в первом среднем весе, его соотечественник Вирджил Ортис договорились о бое 22 февраля в Саудовской Аравии в рамках первого среднего дивизиона. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Эннис свой последний бой проводил 9 ноября 2024 года против украинца Карена Чухаджяна, где во второй раз одержал над ним победу единогласным решением судей.

Что касается Ортиса, то он предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и одержал там непростую победу большинством судейских голосов над другим украинцем Сергеем Богачуком.