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Джарон Эннис и Вирджил Ортис проведут бой 22 февраля в Саудовской Аравии

Джарон Эннис и Вирджил Ортис проведут бой 22 февраля в Саудовской Аравии
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Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис и действующий обладатель временного пояса WBC в первом среднем весе, его соотечественник Вирджил Ортис договорились о бое 22 февраля в Саудовской Аравии в рамках первого среднего дивизиона. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Эннис свой последний бой проводил 9 ноября 2024 года против украинца Карена Чухаджяна, где во второй раз одержал над ним победу единогласным решением судей.

Что касается Ортиса, то он предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и одержал там непростую победу большинством судейских голосов над другим украинцем Сергеем Богачуком.

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