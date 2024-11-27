Куинтон Джексон полагает, что Миочич более трудный соперник для Джонса, чем Аспиналл

Известный ветеран UFC Куинтон Джексон считает, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс не обязан драться с обладателем временного пояса в этом весе Томом Аспиналлом и что его последний бой с экс-чемпионом UFC Стипе Миочичем был намного тяжелее, чем мог бы быть с Аспиналлом.

«Мне кажется, что это было последнее выступление Джона Джонса, но я даже не думаю, что какой-либо тяжеловес сейчас сможет победить Джона Джонса. Думаю, что он зарекомендовал себя как один из величайших бойцов на планете и не проявляет неуважения к Аспиналлу. Думаю, что Аспиналл – великий боец. Я тоже его фанат, но лично я считаю, что со Стипе в клетке сложнее, чем с Аспиналлом. Я думаю, что Джон Джонс — Нео в мире ММА. Да, Джонс — Нео из фильма Матрица», — приводит слова Джексона MMA Junkie.