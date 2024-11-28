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Промоутер Уильяма Скалла опроверг информацию о незамедлительном реванше с Шишкиным

Промоутер Уильяма Скалла опроверг информацию о незамедлительном реванше с Шишкиным
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По словам промоутера Инго Фолькманна, который ведёт дела действующего чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Уильяма Скалла, сообщения о том, что IBF распорядилась о немедленном проведении матча-реванша между его подопечным бойцом и экс-претендентом на титул Владимиром Шишкиным, не соответствуют действительности.

«Это фейковые новости — есть письмо от IBF, но они не заказывали немедленный матч-реванш. Уильям скоро получит более крупный бой. Мы ведем переговоры с некоторыми громкими именами и вариантами», — приводит слова промоутера Boxing Scene.

Бой между Скаллом и Шишкиным состоялся в октябре 2024 года и был довольно близким и напряженным. Победу единогласным решением судей по итогам 12-ти раундов боя одержал Скалл со счетом 116:112, 116:113 и 115:113.

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