Гражданская жена Макгрегора обратилась к девушке, обвинившей бойца в изнасиловании

Ди Девлин, гражданская жена экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора обратилась в соцсетях к девушке Никите Ни Лаймхин, обвинившей бойца в изнасиловании. Напомним, ирландец признал вину. Суд Дублина вынес приговор, по которому Макгрегор должен выплатить пострадавшей € 250 тыс.

«Представьте, у этой женщины есть парень и ребёнок, но она отправляет свои провокационные фотографии мужчине другой женщины, у которого тоже есть семья и скоро родится ребёнок. Она утверждает, что знает меня, но всё равно продолжает посылать сообщения и свои фотографии моему мужчине снова и снова. С субботы до утра понедельника она отправляет их, находясь в трёхдневном запое. Что ты за женщина!!!

Мои сыновья будут предупреждены, что такие женщины, как ты, существуют на свете», — написала Ди Девлин на своей странице в соцсетях.

Отметим, в суде Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.